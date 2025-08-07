Elenco de Paulo, O Apóstolo tem aulas de latim para cenas da superprodução Murilo Cezar, Enzo Ciolini, Emily Matte e mais atores participaram de workshop com o professor Renan Junqueira Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h18 ) twitter

Elenco de Paulo, O Apóstolo com o professor de latim, Renan Junqueira Ana Mello/R7

Quem acompanha os episódios de Paulo, O Apóstolo já percebeu que a superprodução da RECORD tem algumas cenas com falas em latim. A trajetória de Saulo/Paulo (Murilo Cezar) começa em Jerusalém, mas tem viagens missionárias para vários lugares do mundo, como Antioquia, Damasco, Corinto, Éfeso e Roma.

Para trazer mais verdade à trama, parte do elenco teve aulas com o professor de latim e doutor em letras clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Renan Junqueira, no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions. Os atores foram apresentados à língua e fizeram exercícios que focavam na pronúncia, para aprenderem a articular frases em latim.

“O mais importante é que os atores falem de uma maneira realista e mais próxima do que acontecia originalmente no período da história. Apresentei o som das consoantes e das vogais, trouxe pequenos textos para treinarem algumas encenações e aplicarem o que viram dos sons do idioma em frases e na conversação”, explica o professor.

Em uma parte da série, Murilo Cezar articula algumas frases em latim. Para ele, a pronúncia não foi um desafio, mas a gramática foi um ponto interessante de se aprofundar.

“A nossa língua deriva do latim, então é culturalmente muito legal entender a dinâmica dela. É claro que ali a gente teve uma aula que nos ajuda a compreender as frases específicas da trama, mas é muito interessante e enriquecedor, nos ajuda, contextualiza e dá uma segurança para falarmos corretamente”, afirma o protagonista.

Atores de Paulo, O Apóstolo tiveram aula sobre o contexto histórico do latim para a série R7

Emily Matte e Enzo Ciolini fazem parte do núcleo romano da trama e também vão ter frases em latim durante a trajetória de seus personagens. O intérprete de Nero, Enzo, ressaltou o conhecimento em italiano como um facilitador para aprender a nova língua.

“O mais desafiador é a pronúncia de algumas palavras, por exemplo, o “V” a gente não pronuncia em latim, é “U”. Quando a gente via, “vade” [ir/andar em latim], na verdade, se pronuncia “uade”. Falo italiano, então, de certa forma, algumas pronúncias são mais fáceis, porque tem uma semelhança com esse idioma e me ajudou saber uma língua latina”, conta.

Emily Matte vive Popéia na trama e se surpreendeu com o ensino da língua latina. Ela enalteceu a importância da aula para a construção da personagem.

“É um idioma muito específico, não tinha ideia de como era difícil e diferente na entonação, no acento silábico. O professor Renan ensinou sobre a história do latim e isso faz toda a diferença para a gente entender, principalmente, a importância dessa língua naquela época. Foi uma camada a mais para os nossos personagens”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

