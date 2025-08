Priscila Ubba ressalta chegada de Lídia a Paulo, O Apóstolo com cena de canto: ‘Emocionante’ Atriz aponta fortalecimento da fé da vendedora de púrpura ao encontrar o protagonista, e comenta mudança de visual para a série Entrevistas|Do R7 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

Priscila Ubba comenta chegada de Lídia a Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Priscila Ubba é mais um nome que inicia sua jornada em Paulo, O Apóstolo. A atriz, conhecida do público por papéis marcantes na emissora, como a Nebset, de Reis, chega à trama como Lídia. Natural de Filipos, a vendedora de púrpura tem sua vida transformada ao conhecer Paulo (Murilo Cezar).

Ao site oficial, Priscila revelou os bastidores da sequência em que os dois se encontram à beira do rio. As cenas foram gravadas em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

“Foi muito emocionante. A cena que inicia com o canto e a oração das mulheres é muito sutil. A Lídia é uma mulher escolhida por Deus, já tinha essa conexão, mas não conhecia as Boas Novas que Paulo traria”.

“Esse encontro com Paulo só fortalece essa fé que já existia de uma forma muito genuína no coração dela. É a confirmação de tudo isso”, completou a atriz.

Para a sequência de apresentação da personagem, Priscila encarou um novo desafio em cena, o de cantar.

“Já tinha feito aula de canto ao estudar teatro. E quando veio a proposta do Léo Miranda, nosso diretor-geral, fiquei um pouco aflita no começo, mas me dediquei. Tivemos um professor de canto que foi maravilhoso e me surpreendi porque na primeira aula, ele nos liberou e disse que estávamos afinadas, o que me tranquilizou”, revelou.

Além da primeira cena de Lídia na trama, Priscila também gravou o batismo da personagem nas águas de Cambará do Sul.

“Estava muito frio, mas imaginava que era mais. E tivemos uma estrutura da equipe que pensou com carinho sobre isso. A presença da natureza contribuiu muito para a minha construção e conexão em cena. E a emoção foi tão grande por ser uma sequência tão importante, que estava acima do frio”, confidenciou.

Priscila Ubba comenta gravação das cenas de Lídia no sul do Brasil Gabriel Alberto/R7

Com Lídia, o público também conheceu Eirene, interpretada por Gabriella Busich. E a amizade entre as duas promete conquistar os fãs da trama.

“A Eirene tem uma personalidade bem diferente, digo que é um complemento. É uma amizade muito bonita e, na minha opinião, profunda. Foi a maneira como nós a construímos. A Gabi é maravilhosa, uma atriz excelente, que contribui e é muito generosa. Desde o primeiro encontro tivemos uma grande conexão”, avaliou.

O primeiro encontro entre Paulo e Lídia é marcado por uma tensão, pois a filipense se sente ameaçada pelo apóstolo. No entanto, a confusão logo é desfeita e os dois encontram na fé um ponto em comum:

“Quando Paulo chega e apresenta o Senhor Jesus, a Palavra, é como se a fé dela tomasse corpo. E fica cada vez mais forte, enraizada. É uma nova Lídia, mais forte, com uma sensibilidade e uma fé que se torna cada vez mais potente”.

Após o batismo, Lídia convida Paulo a se hospedar em sua casa Gabriel Alberto/R7

Inclusive, Lídia acredita inicialmente que Paulo é o homem que pediu a Deus em suas orações. A mãe, Evódia (Érida Castello Branco), também, mas o apóstolo reforça que não tem intenção de se casar, desfazendo o mal-entendido.

Para viver Lídia, Priscila buscou se distanciar da última personagem na emissora, Nebset, por terem personalidades opostas.

“Digo que estou me desafiando. Acredito que vou passar uma proposta completamente diferente do que fiz com a Nebset. O público vai encontrar uma outra Priscila”.

Além dos estudos, Priscila também mudou o visual, o que levou um tempo de adaptação: “Foi incrível. Favoreceu muito, pois tinha acabado de fazer uma personagem que foi muito marcante, que passou por algumas transições, mas sempre com o cabelo muito curto. Agora, à medida que fui fazendo a transformação [para a Lídia], a personagem foi chegando. Fiquei durante 14 horas arrumando o cabelo. Quando finalizou e me olhei, não era mais a Priscila, vi a Lídia. Foi a primeira vez que coloquei aplique. No começo foi difícil, mas agora está ótimo”.

Por fim, a atriz contou como espera que a personagem seja recebida pelo público que acompanha a superprodução na RECORD:

“A Lídia tem uma força, é muito determinada, mas, ao mesmo tempo, é sutil. Em muitos momentos, é a única mulher entre esses homens, e acho isso muito bacana. O que mais desejo é que a Lídia seja uma inspiração, não somente para as mulheres, mas para todos, no sentido de que podemos estar em uma circunstância ou local que não seja favorável para essa fé, mas se você acreditar no Senhor Jesus e essa fé for verdadeira, você pode ter uma transformação”.

Veja os bastidores:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

