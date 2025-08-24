Gabriella Busich posa cheia de estilo e arranca elogios de Priscila Ubba: ‘Musa’ A intérprete de Eirene em Paulo, O Apóstolo compartilhou momentos em conferência global de tecnologia e inovação Fora das Telas|Do R7 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriella Busich aproveitando o fim de semana

Gabriella Busich, a Eirene em Paulo, o Apóstolo, aproveitou o final de semana ao lado de uma amiga na Rio Innovation Week (conferência global de tecnologia e inovação), e compartilhou os momentos em suas redes sociais.

A atriz apareceu posando nas fotos, mostrando estilo e personalidade.

Priscila Ubba, a Lídia na trama da RECORD, elogiou a colega de série: “Musa”. Uma fã expressou seu carinho: “Uma verdadeira deusa”.

Veja os registros:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

