Gabriella Busich posa cheia de estilo e arranca elogios de Priscila Ubba: ‘Musa’
A intérprete de Eirene em Paulo, O Apóstolo compartilhou momentos em conferência global de tecnologia e inovação
Gabriella Busich, a Eirene em Paulo, o Apóstolo, aproveitou o final de semana ao lado de uma amiga na Rio Innovation Week (conferência global de tecnologia e inovação), e compartilhou os momentos em suas redes sociais.
A atriz apareceu posando nas fotos, mostrando estilo e personalidade.
Priscila Ubba, a Lídia na trama da RECORD, elogiou a colega de série: “Musa”. Uma fã expressou seu carinho: “Uma verdadeira deusa”.
Veja os registros:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
