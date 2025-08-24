Logo R7.com
Gabriella Busich posa cheia de estilo e arranca elogios de Priscila Ubba: ‘Musa’

A intérprete de Eirene em Paulo, O Apóstolo compartilhou momentos em conferência global de tecnologia e inovação

Fora das Telas|Do R7

Gabriella Busich aproveitando o fim de semana

Gabriella Busich, a Eirene em Paulo, o Apóstolo, aproveitou o final de semana ao lado de uma amiga na Rio Innovation Week (conferência global de tecnologia e inovação), e compartilhou os momentos em suas redes sociais.

A atriz apareceu posando nas fotos, mostrando estilo e personalidade.

Priscila Ubba, a Lídia na trama da RECORD, elogiou a colega de série: “Musa”. Uma fã expressou seu carinho: “Uma verdadeira deusa”.

Veja os registros:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

