Murilo Cezar exalta ofício de ator nas redes sociais: ‘Onde encontro o melhor que posso ser’

Murilo Cezar celebra Dia do Ator

O protagonista de Paulo, o Apóstolo, Murilo Cezar, publicou uma foto com dedicatória em seu perfil do Instagram, como forma de homenagem ao Dia do Ator, comemorado no último 19 de agosto: “Dia do Ator. Nessa profissão, nesse ofício, nessa maneira de enxergar os detalhes da vida, na sutileza do existir, é onde encontro o melhor que posso ser. Onde existo sem pedir licença. Feliz dia meus amigos, feliz dia.”

Com poucas palavras, Murilo conseguiu emocionar seus seguidores: “Você é Top! Ator maravilhoso que nos emociona com seu olhar, voz e postura em cena! Feliz Dia do Ator, Murilo!”

Uma internauta o parabenizou: “Tá dando um show na novela! Muito bom poder te assistir e todos os outros, espetáculo! Parabéns pelo dia”.

Confira a publicação:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja também: fãs elogiam qualidade cinematográfica da sequência de Paulo, O Apóstolo

