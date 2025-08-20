Murilo Cezar mostra detalhes da gravação da Arena das Feras de Paulo, O Apóstolo: ‘Grande jornada’ Protagonista da superprodução registra bastidores da sequência grandiosa Novidades|Do R7 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar mostra bastidores das gravações da Arena das Feras Divulgação/Seriella Productions

O episódio da Arena das Feras empolgou os fãs de Paulo, O Apóstolo. E nas redes sociais, o protagonista Murilo Cezar deu aquele gostinho de quero mais ao público com momentos incríveis dos bastidores.

No vídeo, é possível ver a dedicação da equipe envolvida na sequência e os recursos utilizados para recriar o tigre e os leões.

“Arena, que grande jornada. Uma jornada dessa não se faz sozinho. Tanta gente boa envolvida, tanta produção, pós-produção, dublês, figuração, especialistas em efeitos, caracterização, figurino, continuidade, arte, contra, efeitos visuais, toda equipe técnica, direção e elenco. Todos envolvidos, juntos, ali por 10 dias, na semana mais quente do ano, para contarmos essa história. Uma experiência para vida. Obrigado, Cristiane Cardoso e Seriella Productions pela ousadia desse episódio”.

Assista ao vídeo:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja curiosidades sobre os bastidores da gravação:

Quem acompanhou o episódio da Arena das Feras na tela da RECORD não imagina a megaprodução por trás das cenas eletrizantes de Paulo, O Apóstolo. O site oficial conversou com o Diretor de Pós-Produção da Seriella Productions, André Maduro, e desvendou sete curiosidades da sequência. Confira: Divulgação/Seriella Productions