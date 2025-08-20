Murilo Cezar mostra detalhes da gravação da Arena das Feras de Paulo, O Apóstolo: ‘Grande jornada’
Protagonista da superprodução registra bastidores da sequência grandiosa
O episódio da Arena das Feras empolgou os fãs de Paulo, O Apóstolo. E nas redes sociais, o protagonista Murilo Cezar deu aquele gostinho de quero mais ao público com momentos incríveis dos bastidores.
No vídeo, é possível ver a dedicação da equipe envolvida na sequência e os recursos utilizados para recriar o tigre e os leões.
“Arena, que grande jornada. Uma jornada dessa não se faz sozinho. Tanta gente boa envolvida, tanta produção, pós-produção, dublês, figuração, especialistas em efeitos, caracterização, figurino, continuidade, arte, contra, efeitos visuais, toda equipe técnica, direção e elenco. Todos envolvidos, juntos, ali por 10 dias, na semana mais quente do ano, para contarmos essa história. Uma experiência para vida. Obrigado, Cristiane Cardoso e Seriella Productions pela ousadia desse episódio”.
Assista ao vídeo:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Veja curiosidades sobre os bastidores da gravação:
