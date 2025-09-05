Logo R7.com
Pedro Nercessian completa 40 anos e faz reflexão: ‘Sou minha única companhia para a vida toda’

Seguidores se identificaram com o ator que está no ar como Bispo Tiago de Paulo, O Apóstolo

Fora das Telas|Do R7

Pedro Nercessian compartilha reflexão sobre solidão Reprodução/Instagram

No ar como Bispo Tiago em Paulo, O Apóstolo, Pedro Nercessian é conhecido por compartilhar reflexões com o público nas redes sociais e também mostrar seu lado mão na massa, com habilidades para construir e criar.

Desta vez, o ator fez um longo texto para comemorar e, claro, refletir sobre como se sente ao chegar aos 40 anos.

Na legenda, ele escreveu: “Fiz 40 anos essa semana e um dos maiores aprendizados que carrego é que eu mesmo sou minha única companhia para a vida toda”.

Os internautas ficaram maravilhados e se identificaram com a reflexão: “Te admiro Pedro! Amo as suas reflexões”, disse uma seguidora. “Como você traduz exatamente o que eu sinto? Eu nunca gostei de ficar sozinha, sempre tive gente em volta, mas me acostumei a ficar sozinha e sinto uma paz gratificante! Quase sempre”, escreveu outra.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

