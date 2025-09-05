Pedro Nercessian completa 40 anos e faz reflexão: ‘Sou minha única companhia para a vida toda’
Seguidores se identificaram com o ator que está no ar como Bispo Tiago de Paulo, O Apóstolo
No ar como Bispo Tiago em Paulo, O Apóstolo, Pedro Nercessian é conhecido por compartilhar reflexões com o público nas redes sociais e também mostrar seu lado mão na massa, com habilidades para construir e criar.
Desta vez, o ator fez um longo texto para comemorar e, claro, refletir sobre como se sente ao chegar aos 40 anos.
Na legenda, ele escreveu: “Fiz 40 anos essa semana e um dos maiores aprendizados que carrego é que eu mesmo sou minha única companhia para a vida toda”.
Os internautas ficaram maravilhados e se identificaram com a reflexão: “Te admiro Pedro! Amo as suas reflexões”, disse uma seguidora. “Como você traduz exatamente o que eu sinto? Eu nunca gostei de ficar sozinha, sempre tive gente em volta, mas me acostumei a ficar sozinha e sinto uma paz gratificante! Quase sempre”, escreveu outra.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
