Enzo Ciolini turista pela Itália e relembra época em que morou no país: ‘Laços permanecem intactos’

Enzo Ciolini aproveita viagem à Itália Reprodução/Instagram

Enzo Ciolini, o intérprete de Nero em Paulo, O Apóstolo, encantou os fãs nas redes sociais ao compartilhar um álbum de fotos turistando pela Itália.

A tradução da legenda, escrita em italiano, dizia: “O tempo passa, mas certos laços permanecem intactos. Itália, você sempre está em casa”.

Antes de se tornar ator, Enzo tentou a sorte como jogador de futebol, e com 13 anos se mudou para a Itália. Ciolini até hoje guarda um pedaço do seu coração para o país que foi sua casa naquele período.

Os seguidores, amigos e familiares do ator, deixaram seus comentários: “Amor da mamãe… Meu italiano preferido” escreveu a mãe de Enzo. “Nero tá descolado”, brincou um seguidor.

Veja o post:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.