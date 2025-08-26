Fifo Benicasa posta foto ao lado do afilhado e se declara: ‘Sou fã’
Intérprete de Barnabé na série Paulo, o Apóstolo agrada os fãs com dedicatória nas redes sociais
Fifo Benicasa, que tem cativado o público como Barnabé em Paulo o Apóstolo, compartilhou com os seguidores um momento ao lado do afilhado, Leo, e se declarou: “TBT de um dia lindo com esse menino que sou fã. Te amo, afilhado”.
A foto fez sucesso entre os seguidores do ator. Uma internauta comentou: “Que dupla linda! Sou fã desse ator talentoso e carismático!”.
Leo, o afilhado, também comentou no post: “Muito obrigado dindo! Também te amo muito!”
