Fifo Benicasa posta foto ao lado do afilhado e se declara: ‘Sou fã’ Intérprete de Barnabé na série Paulo, o Apóstolo agrada os fãs com dedicatória nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fifo Benicasa e afilhado Reprodução/Instagram

Fifo Benicasa, que tem cativado o público como Barnabé em Paulo o Apóstolo, compartilhou com os seguidores um momento ao lado do afilhado, Leo, e se declarou: “TBT de um dia lindo com esse menino que sou fã. Te amo, afilhado”.

A foto fez sucesso entre os seguidores do ator. Uma internauta comentou: “Que dupla linda! Sou fã desse ator talentoso e carismático!”.

Leo, o afilhado, também comentou no post: “Muito obrigado dindo! Também te amo muito!”

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD