Rafael Dib se declara aos filhos: ‘Felicidade é estar com vocês’ Ator que deu vida a Estêvão em Paulo, O Apóstolo postou momento ao lado dos pequenos nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rafael Dib curte férias ao lados dos filhos

Após Estêvão se despedir da série Paulo, O Apóstolo, o ator Rafael Dib tem curtido ainda mais a companhia dos filhos. Desta vez, a família aproveitou dias ensolarados em Piracicaba, no interior de São Paulo.

No clique, Rafael aparece na companhia das crianças, cercado pela natureza.Na legenda, ele se declara aos pequenos: “Felicidade é estar com vocês”.

Fifo Benicasa, o Barnabé na série bíblica, deixou corações nos comentários.

A publicação também derreteu os seguidores: “Família linda”, escreveu uma.

Confira a publicação:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Veja também: conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo

