Rafael Dib se declara aos filhos: ‘Felicidade é estar com vocês’
Ator que deu vida a Estêvão em Paulo, O Apóstolo postou momento ao lado dos pequenos nas redes sociais
Após Estêvão se despedir da série Paulo, O Apóstolo, o ator Rafael Dib tem curtido ainda mais a companhia dos filhos. Desta vez, a família aproveitou dias ensolarados em Piracicaba, no interior de São Paulo.
No clique, Rafael aparece na companhia das crianças, cercado pela natureza.Na legenda, ele se declara aos pequenos: “Felicidade é estar com vocês”.
Fifo Benicasa, o Barnabé na série bíblica, deixou corações nos comentários.
A publicação também derreteu os seguidores: “Família linda”, escreveu uma.
