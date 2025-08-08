Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Rafael Dib se declara aos filhos: ‘Felicidade é estar com vocês’

Ator que deu vida a Estêvão em Paulo, O Apóstolo postou momento ao lado dos pequenos nas redes sociais

Fora das Telas|Do R7

Rafael Dib curte férias ao lados dos filhos

Após Estêvão se despedir da série Paulo, O Apóstolo, o ator Rafael Dib tem curtido ainda mais a companhia dos filhos. Desta vez, a família aproveitou dias ensolarados em Piracicaba, no interior de São Paulo.

No clique, Rafael aparece na companhia das crianças, cercado pela natureza.Na legenda, ele se declara aos pequenos: “Felicidade é estar com vocês”.

Leia também

Fifo Benicasa, o Barnabé na série bíblica, deixou corações nos comentários.

A publicação também derreteu os seguidores: “Família linda”, escreveu uma.


Confira a publicação:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Veja também: conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo

Publicidade

1 / 55

A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução!

Divulgação/Seriella Productions

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.