O que as estrelas da RECORD carregam na bolsa? Anna Melo e Michelle Batista revelam!
Atrizes da superprodução Paulo, O Apóstolo mostraram quais itens não podem faltar no dia a dia
O que as estrelas da RECORD carregam na bolsa no dia a dia? O site oficial acompanhou de perto as atrizes Ana Mello e Michelle Batista, que vivem Gabriela e Rode em Paulo, O Apóstolo, para saber quais itens não podem faltar no dia a dia.
Antes das gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro, as atrizes mataram a curiosidade dos fãs!
Confira:
Anna Melo
A atriz usa uma mochila e carrega uma bolsinha menor especialmente para o set, com celular, fone de ouvido, balas e hidratante labial.
Ela também separa necessaires com itens de higiene pessoal, remédios, carregador de celular, estojo, carteiras, garrafa de água e, claro, o roteiro com o texto para a gravação.
“Tenho esses dois cadernos. Um de estudo da Gabi, com toda a trajetória da personagem, cartas que escrevo para ela. E outro com informações como cronograma de gravações”, conta.
Michelle Batista
A intérprete de Rode também usa uma mochila em sua rotina de gravações e carrega colírio, óculos, necessaires de higiene pessoal, estojo, maquiagem, fone de ouvido, caderninho para anotação e hidratante labial.
“Uso o fone de ouvido para bater o texto. Gravo a fala dos outros personagens e escuto enquanto me concentro”, disse Michelle.
A atriz também não dispensa um hidratante labial. “Sempre ando com um na bolsa”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
