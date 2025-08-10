Logo R7.com
O que as estrelas da RECORD carregam na bolsa? Anna Melo e Michelle Batista revelam!

Atrizes da superprodução Paulo, O Apóstolo mostraram quais itens não podem faltar no dia a dia

Fora das Telas|Do R7

Anna Melo e Michelle Batista são Gabriela e Rode em Paulo, O Apóstolo Ana Mello/R7

O que as estrelas da RECORD carregam na bolsa no dia a dia? O site oficial acompanhou de perto as atrizes Ana Mello e Michelle Batista, que vivem Gabriela e Rode em Paulo, O Apóstolo, para saber quais itens não podem faltar no dia a dia.

Antes das gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro, as atrizes mataram a curiosidade dos fãs!

Confira:

Anna Melo mostra o que tem na sua mochila em um dia de gravação de Paulo, O Apóstolo Ana Mello/R7

Anna Melo

A atriz usa uma mochila e carrega uma bolsinha menor especialmente para o set, com celular, fone de ouvido, balas e hidratante labial.


Ela também separa necessaires com itens de higiene pessoal, remédios, carregador de celular, estojo, carteiras, garrafa de água e, claro, o roteiro com o texto para a gravação.

“Tenho esses dois cadernos. Um de estudo da Gabi, com toda a trajetória da personagem, cartas que escrevo para ela. E outro com informações como cronograma de gravações”, conta.


Michelle Batista mostra o que tem na sua mochila em um dia de gravação de Paulo, O Apóstolo Ana Mello/R7

Michelle Batista

A intérprete de Rode também usa uma mochila em sua rotina de gravações e carrega colírio, óculos, necessaires de higiene pessoal, estojo, maquiagem, fone de ouvido, caderninho para anotação e hidratante labial.

“Uso o fone de ouvido para bater o texto. Gravo a fala dos outros personagens e escuto enquanto me concentro”, disse Michelle.


A atriz também não dispensa um hidratante labial. “Sempre ando com um na bolsa”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

