Dani Moreno muda visual após fim das gravações de Paulo, O Apóstolo
Atriz deu adeus ao cabelão ao finalizar o projeto
Dani Moreno finalizou os trabalhos em Paulo, O Apóstolo. A atriz, que ainda está no ar como Priscila na superprodução da RECORD, mudou o visual dias após o término das gravações.
Em um vídeo nas redes sociais, Dani mostra que radicalizou, ao trocar o cabelão da personagem por um corte mais curto e moderno.
Leia também:
Assista:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
Relembre momentos emocionantes da reunião em Corinto:
Publicidade
1 / 8