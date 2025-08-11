Dani Moreno muda visual após fim das gravações de Paulo, O Apóstolo Atriz deu adeus ao cabelão ao finalizar o projeto Fora das Telas|Do R7 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Dani Moreno muda o visual após gravações de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Dani Moreno finalizou os trabalhos em Paulo, O Apóstolo. A atriz, que ainda está no ar como Priscila na superprodução da RECORD, mudou o visual dias após o término das gravações.

Em um vídeo nas redes sociais, Dani mostra que radicalizou, ao trocar o cabelão da personagem por um corte mais curto e moderno.

Assista:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Relembre momentos emocionantes da reunião em Corinto:

