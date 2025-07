Ricardo Duque se declara para Ana Paula Guimarães: ‘A vida é uma festa ao seu lado’ Intérprete de Ananias em Paulo, o Apóstolo comemorou a aniversário da esposa com muito amor e cumplicidade Fora das Telas|Do R7 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h13 ) twitter

Ricardo Duque e Ana Paula Guimarães estão juntos há 35 anos e tem duas filhas Reprodução/Instagram

Casalzão? Temos! O ator Ricardo Duque, que dá vida a Ananias em Paulo, o Apóstolo, celebrou o aniversário da esposa, a diretora de audiovisual Ana Paula Guimarães, com uma declaração de amor inspiradora!

“A vida é uma festa ao seu lado. De alma leve vai encantado corações pelas veredas que passa. Parabéns, vida linda pra ti… Te amamos demais".

Ana Paula, que conquistou gerações como Paquita de Xuxa Meneghel e hoje atua como diretora de cinema e TV, retribuiu o carinho ao companheiro de 35 anos, com quem tem duas filhas:“Como te amo, sem vocês as veredas não seriam as mesmas”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.compara rever os episódios.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo:

