Rodrigo Candelot compartilha momento especial: ‘Parte da família reunida depois de tanto tempo’ Ator que vive Sêneca em Paulo, O Apóstolo mostra retratos de uma tarde divertida Fora das Telas|Do R7 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Candelot recebe familiares Reprodução/Instagram

Rodrigo Candelot, o Sêneca de Paulo, O Apóstolo, adora compartilhar momentos em família com seus seguidores nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, o ator aparece ao lado do irmão, da cunhada e de primos e sobrinhos.

“Dia lindo com parte da família reunida depois de tanto tempo”, escreveu o ator.

Confira os registros:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

‌



Atores descrevem seus personagens na série:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A superprodução Paulo, O Apóstolo conta com um elenco de peso e personagens extremamente interessantes. Por isso, alguns atores da trama aceitaram o desafio de apresentar seus papéis ao público. Acompanhe! Divulgação/Seriella Productions