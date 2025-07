Murilo Cezar reflete sobre sequência em que Saulo cai do cavalo e ouve Jesus em Paulo, O Apóstolo: ‘Não há mais dúvida nem incerteza’ Ator comenta bastidores da transformação ao lado do diretor-geral da série, Leonardo Miranda, e de Flávio Pardal, o Ananias Entrevistas|Do R7 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

Saulo fica cego após encontro com Jesus Divulgação/Seriella Productions

A jornada de transformação de Saulo/Paulo (Murilo Cezar) marcou os episódios mais recentes da superprodução Paulo, O Apóstolo na tela da RECORD. As sequências deixaram o público emocionado e ansioso para o que está por vir na vida do jovem após se converter ao Cristianismo.

As cenas foram gravadas em Milho Verde (MG), Cambará do Sul (RS) e no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. O site oficial acompanhou as gravações para não perder nenhum detalhe e conversou com o protagonista Murilo Cezar, e o diretor-geral Leonardo Miranda e Flávio Pardal, o Ananias.

“Quando o próprio Senhor Jesus (Petrônio Gontijo) vem e fala com ele, é uma grande revelação. Não há mais dúvida nem incerteza”, definiu Murilo Cezar.

Na trama, Saulo resolve ir para Damasco a fim de impedir que os cristãos espalhem a Palavra de Jesus. No entanto, o rapaz é atingido por um clarão e cai do cavalo, perdendo a visão em seguida.

Queda do cavalo

As cenas foram gravadas durante dois dias em Milho Verde, no interior de Minas Gerais. Para Murilo, a sequência foi desafiadora, pois se inicia em um clima de ação, com Saulo cavalgando em velocidade rumo a Damasco.

“Sempre é um processo muito imersivo. No set, tem muitas coisas acontecendo, com cada um dando conta da sua demanda. Em externa, é mais delicado para cenas de emoção porque tem que lidar com muitos fatores. No estúdio o ambiente é mais controlado, enquanto fora pode se perder a luz [natural] ou cair uma chuva”.

Murilo Cezar gravou queda do cavalo em Milho Verde, Minas Gerais Divulgação/Seriella Productions

Em seguida, o tom da série vai para um aspecto mais de suspense, com a dúvida do que aconteceu com Saulo após cair do cavalo. Antes de entrar em cena, Murilo buscou ficar um pouco mais afastado, em silêncio, se aprontando, enquanto o set era preparado para a gravação desta parte.

“É um momento que me exigiu uma maior concentração para me conectar com a cena. Então, para mim é de extrema importância estar ali concentrado para que a hora que for gravar eu conseguir trazer isso para a cena”.

Confira parte da sequência:

Na queda, o cavalo dá uma empinada e apesar de contar com a ajuda de dublês e estar em segurança, algumas manobras foram feitas pelo próprio Murilo.

“Cresci andando a cavalo. Para mim, essa conexão é muito positiva, já conheço. Já empinei e caí muito, essa relação ajudou para ter a confiança de fazer esse movimento. É mais um fator externo que ajuda a compor a cena”

O suspense segue até o início do episódio seguinte, onde um tom contemplativo e revelador chega à trama, com o encontro de Saulo com Jesus.

“[Esse encontro] significa tudo. Há a absoluta convicção de que Saulo, naquele momento, estava errado, acreditando que fazia algo a favor da Lei. É uma grande constatação de quem realmente Jesus é, foi e será. Dali em diante, para ele, é uma mudança de chave”.

Diretor-geral da série, Leonardo Miranda conduziu as gravações de toda a sequência Divulgação/Seriella Productions

Após ouvir Jesus e ver o clarão no céu, Saulo fica cego, e Murilo revelou como foi atuar desta forma durante a sequência.

“Conto muito com o olhar do diretor, de todo mundo que está ali, para saber se tem essa veracidade. Faço um mergulho nas emoções e esqueço o visual. Eu, Murilo, estou com o olho aberto, enxergando, mas ali, com o Saulo, só estou olhando para dentro e sentindo tudo o que ele sente”.

O diretor-geral da série, Leonardo Miranda reforçou a importância da sequência para a superprodução e elogiou a entrega de Murilo:

“Mais importante do que o cenário, do que tudo, é o ator. O Murilo está entregue, seguro para se jogar e vivenciar aquilo com a maior verdade possível. E isso aconteceu. Essa cena é muito importante na curva do personagem. Para mim, é a sequência mais importante da série, e o Murilo fez com muita dignidade e emoção. Tenho certeza de que todo mundo vai gostar”.

Saulo fica cego, o que o leva à reflexão sobre seus atos Divulgação/Seriella Productions

Volta a enxergar

Enquanto isso, em Damasco, Ananias (Flávio Pardal) recebia a visita de Jesus, que pediu que ele fosse ao encontro de Saulo, para ajudá-lo. Emocionado, Flávio Pardal destacou a força da sequência e a troca com Murilo Cezar:

“O Ananias foi de confronto a um homem que o perseguia. Antes de curá-lo, Saulo está quebrantado. E um ser humano se portar diante do outro nesse arrependimento, é muito significativo. Lindo e libertador. E o Murilo é incrível, te dá uma quantidade imensa de material, de emoções. Foi muito lindo ter esse privilégio”.

Flávio Pardal comenta cena emocionante em que Ananias, enviado por Jesus, vai até Saulo Divulgação/Seriella Productions

Murilo aproveitou para refletir sobre o significado da cegueira de Saulo neste momento da trama:

“Ele não via o que estava além das crenças dele. E quando estamos cheios de certezas e convicções, não temos espaço para aprender nada. Aí que está o nosso grande erro. Quando ele está ali, e vem essa cegueira através da Luz, é como se ele entrasse em um estado reflexivo sobre tudo o que ele tinha feito”.

Batismo

A partir daí, Saulo entende que esteve cego durante boa parte da vida e, agora, conhecendo Jesus, pede a Ananias para ser batizado. A sequência do batismo foi gravada em Cambará do Sul, interior do Rio Grande do Sul, e marca mais uma etapa na jornada de conversão e transformação de Saulo para Paulo.

Batismo foi gravado em cachoeira de Cambará do Sul/RS Gabriel Alberto/R7

“Esse batismo é o grande ponto. Entra na água um antigo Saulo e sai um novo Saulo para Paulo. É importante, e foi muito bonito. É uma sorte trabalhar com o Flávio [Pardal]. Todos os momentos com o Ananias e a família são de grande emoção, e sempre ocorreram de uma maneira muito fluida. A participação dele enriquece muito essa troca. Foi fundamental para fazer desses momentos, algo solene”, concluiu o ator.

Assista ao vídeo dos bastidores:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Elenco define mensagem da série:

