Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Samia Abreu compartilha photo dump: ‘Muito treino, gravação, morango e amor’

Atriz vive a personagem Cleópatra em Paulo, O Apóstolo

Fora das Telas|Do R7

Samia Abreu compartilhou momentos do último mês com os internautas

A atriz Samia Abreu, intérprete de Cleópatra na série Paulo, O Apóstolo, da RECORD, mostrou que apesar da rotina intensa de gravações, há espaço para treinar, se alimentar bem e, claro, amar!

No carrossel, há fotos de pet, família, academia, fruta, bastidores do set de gravação e praia.

Veja também

As imagens foram acompanhadas pela legenda: “Dump do mês de julho com muito treino, gravação, mudança, morango e muito amor”. Os internautas reagiram com emojis e uma seguidora observou: “Complexidades da vida”.

Confira a publicação:


Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo:

Publicidade

1 / 55

A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução!

Divulgação/Seriella Productions

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.