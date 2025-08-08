Samia Abreu compartilha photo dump: ‘Muito treino, gravação, morango e amor’
Atriz vive a personagem Cleópatra em Paulo, O Apóstolo
A atriz Samia Abreu, intérprete de Cleópatra na série Paulo, O Apóstolo, da RECORD, mostrou que apesar da rotina intensa de gravações, há espaço para treinar, se alimentar bem e, claro, amar!
No carrossel, há fotos de pet, família, academia, fruta, bastidores do set de gravação e praia.
As imagens foram acompanhadas pela legenda: “Dump do mês de julho com muito treino, gravação, mudança, morango e muito amor”. Os internautas reagiram com emojis e uma seguidora observou: “Complexidades da vida”.
Confira a publicação:
