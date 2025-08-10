Elenco de Paulo, O Apóstolo reage aos bastidores de Roma; confira! Os registros foram compartilhados pelo ator Homero Ligere, que está no ar como Sexto Novidades|Do R7 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 ) twitter

Homero Ligere mostra imagens de bastidores de Paulo, O Apóstolo, como o personagem Sexto

O ator Homero Ligere, que vive o Sexto em Paulo, O Apóstolo, encantou o elenco ao postar um photo dump com bastidores de Roma.

Além de imagens com a preparação antes da cena e detalhes do cenário, ele também compartilhou momentos de pura união e diversão ao lado dos colegas de elenco.

Rosanne Mulholland, que vive a Agripina na trama, não resistiu aos registros e comentou: “Quero essas fotos”.

Enquanto Samia Abreu, a Cleópatra, foi tomada por um clima nostálgico: “Foi demais”. Já Michelle Batista, a Rode, elogiou o dump: “Lindo”.

Willian Lira, que interpreta o Britânico, afirmou: “Esses romanos são um luxo!”.

Juliana Xavier, a intérprete de Acte, também se encantou pelas imagens: “Que fotos lindas, amigo! Parabéns pelo trabalho!”.

Homero Ligere e Rosanne Mulholland

Bruna Trevisan também declarou um carinho especial ao ator: “Homero, que presente conhecer você nesse projeto incrível Conte comigo”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

