Elenco de Paulo, O Apóstolo reage aos bastidores de Roma; confira!
Os registros foram compartilhados pelo ator Homero Ligere, que está no ar como Sexto
O ator Homero Ligere, que vive o Sexto em Paulo, O Apóstolo, encantou o elenco ao postar um photo dump com bastidores de Roma.
Além de imagens com a preparação antes da cena e detalhes do cenário, ele também compartilhou momentos de pura união e diversão ao lado dos colegas de elenco.
Rosanne Mulholland, que vive a Agripina na trama, não resistiu aos registros e comentou: “Quero essas fotos”.
Enquanto Samia Abreu, a Cleópatra, foi tomada por um clima nostálgico: “Foi demais”. Já Michelle Batista, a Rode, elogiou o dump: “Lindo”.
Willian Lira, que interpreta o Britânico, afirmou: “Esses romanos são um luxo!”.
Juliana Xavier, a intérprete de Acte, também se encantou pelas imagens: “Que fotos lindas, amigo! Parabéns pelo trabalho!”.
Bruna Trevisan também declarou um carinho especial ao ator: “Homero, que presente conhecer você nesse projeto incrível Conte comigo”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo
