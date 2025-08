Fhelipe Gomes mostra um dia de gravação de Paulo, O Apóstolo: ‘Vem comigo’ Intérprete de Timóteo na série bíblica compartilhou detalhes com os fãs; confira! Novidades|Do R7 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fhelipe Gomes mostra bastidores de um dia de gravação de Teófilo em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Fhelipe Gomes, que dá vida a Timóteo em Paulo, O Apóstolo matou a curiosidade do público sobre como é um dia de gravação no Complexo Seriella no Rio de Janeiro.

No vídeo, o ator mostra a chegada no set, o processo de sonorização, passagem pelo camarim e prova de figurino, até chegar ao cabelo e maquiagem.

Como era uma gravação noturna, o ator também fez uma refeição antes do “gravando” e mostrou detalhes do refeitório. Devidamente alimentado, ele bateu o texto e foi se concentrar enquanto aguardava o chamado para ir até a cidade cenográfica.

A equipe da Seriella Productions deixou um comentário: “A gente ama essa rotina de gravações”.

Uma fã adorou o conteúdo e fez um pedido especial para Fhelipe: “Eu amo os bastidores! Posta sempre, por favorzinho?”

Curioso para assistir ao vídeo? Confira a publicação:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo:

Publicidade 1 / 55 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução! Divulgação/Seriella Productions