Alex Gruli mostra bastidores de sequência de Félix em Paulo, O Apóstolo Ator entra na trama da superprodução para levar mais problemas a Jerusalém Novidades|Do R7 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 )

Alex Gruli mostra bastidores da chegada de Félix em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Alex Gruli chegou em Paulo, O Apóstolo aprontando como Félix, braço-direito de Cumano (Jorge Mesquitta), deixando evidente a disputa de poder que há em Jerusalém.

Em uma de suas cenas iniciais, o romano acompanha a confusão entre os soldados e os judeus. Nas redes sociais, o ator compartilhou com os seguidores os bastidores da sequência.

Nos comentários, Thaís Melchior, que está no elenco do spin-off da série, O Senhor e a Serva, escreveu: “Chegou de mansinho para colocar fogo no parquinho”.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Apedrejamento de Paulo comove público:

