Guta Ruiz é Olympia em Paulo, O Apóstolo: 'Imponente, mas que vive com um grande vazio' Atriz dá vida a personagem na fase atual da superprodução, em exibição na RECORD Novidades|Do R7 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 )

Guta Ruiz interpreta Olympia, mãe de Lucas em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Em Paulo, O Apóstolo, o público vai ser apresentado à mãe de Lucas (Caio Menck), Olympia, interpretada por Guta Ruiz. Na trama, a atriz vive a personagem na fase atual, enquanto Renata Loureiro aparece em flashbacks da juventude.

Nas redes sociais, Guta destacou as principais características de Olympia e aproveitou para agradecer às autoras e à equipe da superprodução.

“O que importa dizer é que eu nasci das mãos de algumas mulheres potentes e criativas - Méuri Luiza e Raphaela Castro e equipe, todas conduzidas pelo talento, amor e fé da Cristiane Cardoso, para participar da história de Paulo, O Apóstolo. Elas me definiram como uma mulher sedutora, imponente, forte, mas que vive com um grande vazio no peito, um pesar que carrega pela vida que vive. E pelo que eu soube, Paulo vai transformar a minha vida e, certamente, a de todos vocês também”, celebrou Guta.

Confira a publicação:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Atores descrevem seus personagens em Paulo, O Apóstolo :

A superprodução Paulo, O Apóstolo conta com um elenco de peso e personagens extremamente interessantes. Por isso, alguns atores da trama aceitaram o desafio de apresentar seus papéis ao público. Acompanhe!