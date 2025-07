Internautas elogiam personagem de Paulo, O Apóstolo: ‘Precisamos de um Barnabé na vida’ Discípulo interpretado por Fifo Benicasa tem cativado os fãs da série com seus ensinamentos Novidades|Do R7 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h57 ) twitter

Barnabé (Fifo Benicasa) ao lado de Paulo (Murilo Cezar) nos bastidores da gravação Reprodução/Instagram

As reflexões de Barnabé (Fifo Benicasa) em Paulo, O Apóstolo têm repercutido entre os fãs da série, que fazem questão de contar o quanto estão aprendendo na tela da RECORD.

Recentemente, uma postagem com a frase: “Às vezes, o silêncio de Deus é para nos ensinar a confiar” gerou uma série de comentários no perfil oficial da emissora no Instagram.

Uma telespectadora interagiu: “Esse silêncio me remete a buscar mais a Deus”. Enquanto outra fã reforçou o pensamento: “Pura verdade”.

A atuação de Fifo Benicasa foi bastante elogiada pelos internautas: “Show de interpretação”, disse uma fã.

“Excelente ator, interpretando com mestria esse personagem carismático e com muita sabedoria. Acho que todos nós precisamos de um Barnabé na vida”, comentou outro.

Confira a publicação:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse oPlayPlus.compara rever os episódios da superprodução.

Conheça os personagens de Paulo, o Apóstolo:

