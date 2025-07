Internautas fazem contagem regressiva para a estreia de Paulo, o Apóstolo na RECORD: ‘Não vejo a hora’ Superprodução chega à tela da emissora no dia 7 de julho, às 21h Novidades|Do R7 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

A superprodução Paulo, O Apóstolo chega no dia 7 de julho na tela da RECORD Divulgação/Seriella Productions

Já disponível no Univer Vídeo, a superprodução Paulo, O Apóstolo chega à tela da RECORD no próximo dia 7 de julho, às 21h, e promete levar ainda mais emoção para as noites da emissora.

A série narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso (Murilo Cezar), um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre.

Nas redes sociais, a contagem regressiva para a estreia tem empolgado os internautas. Uma fã avisou: “Série maravilhosa! Muitas vidas serão alcançadas!”.

Enquanto outra não escondeu que está contando os minutos para a estreia na emissora: “Que ansiedade, não vejo a hora de assistir”.

Acompanhe a contagem regressiva diária das redes sociais e deixe também o seu recado!

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD.