Enzo Ciolini revela que aprendeu a tocar lira para viver Nero em Paulo, o Apóstolo: 'Nunca tinha feito nada igual' Querido pelo público da RECORD, ator já teve papéis de destaque nas superproduções Reis, A Rainha da Pérsia e Neemias Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 )

Enzo Ciolini interpreta Nero em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Enzo Ciolini é um rosto conhecido do público da RECORD e emenda trabalhos na emissora desde a primeira temporada da série Reis, A Decepção, quando interpretou Quis. Depois de viver o príncipe Artaxerxes em A Rainha da Pérsia e no spin-off Neemias, ele será Nero em Paulo, O Apóstolo. Para a superprodução, o ator revela ter experimentado novas habilidades e conversa sobre esse processo com o site oficial.

“É um personagem que canta, toca lira, apresenta peça de teatro, é um multifacetado. Nunca tinha feito nada igual na minha vida, está sendo um desafio. Estou muito feliz, porque isso me faz explorar partes de mim que eu ainda não conhecia e o Nero está sendo fundamental para isso”.

Na história bíblica, Nero é filho de Agripina (Rosanne Mulholland), criado por Claudio (Marcos Winter), imperador de Roma. O personagem está imerso em uma trama de poder e romances, que Enzo garante que vai prender a atenção do público.

“Nero é complexo, polêmico, cheio de camadas, de traumas, é um personagem que cresce sem pai e com uma mãe totalmente manipuladora, que o usa para atingir os seus objetivos”, conta.

Além das aulas de lira e dos workshops nos estúdios da Seriella Productions, o ator também mudou o visual para viver o personagem. Com um tom mais escuro no cabelo por conta de outros papéis, ele explica que precisou clareá-lo e adotar cuidados especiais antes de entrar em cena.

“Decidimos [com a equipe de caracterização] que ele seria loiro e o processo para chegar no tom atual levou alguns meses. O corte é um clássico romano, com uma proposta de mullet atrás”, detalha.

A série com cinquenta episódios estreia em julho na RECORD e conta com mais de 400 atores entre elenco e participações. Para Enzo, fazer parte de um projeto grandioso como esse é mais um desejo realizado.

“Estou muito feliz, queria tanto fazer esse projeto, é uma história linda. A expectativa é enorme, o personagem é incrível e o público não está preparado para o que está por vir, porque é diferente de tudo que eu já vi nessa emissora”, garante.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco de Paulo, O Apóstolo destaca em poucas palavras a mensagem que a série vai passar ao público:

