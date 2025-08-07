Rosanne Mulholland comemora aniversário do filho em família: ‘Ilumina nossas vidas’ Atriz está no ar como Agripina em Paulo, O Apóstolo Paulo, O Apóstolo|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 04h28 ) twitter

Rosanne Mulholland e o Marcos Veras comemoraram o aniversário do filho Davi

Fora das telas, a atriz Rosanne Mulholland, que interpreta Agripina em Paulo, O Apóstolo, é uma supermãe! Recentemente, ela comemorou o aniversário de cinco anos de Davi em família e a alegria do trio chamou a atenção dos internautas.

Em um carrossel de fotos, ela aparece ao lado do pequeno, e do marido, o ator Marcos Veras, em uma comemoração temática, com direito a fantasia de personagem e bolo personalizado.

Na publicação no formato collab, a legenda reforçou o momento especial: “Ontem foi dia de festejar Davi. Esse moleque que ilumina nossas vidas com amor, humor e doçura”.

Os internautas fizeram questão de parabenizar a harmonia e beleza da família. “Parabéns para vocês e para o filhote lindo!”, desejou um internauta.

“Que família linda! Que os sorrisos continuem se multiplicando!”, desejou outra fã.

O elenco da série fez questão de deixar recados carinhosos: “Viva o pequeno Davi”, disse o ator Wiliam Lira, que dá vida ao Britânico.

Homero Ligere, o comandante Sexto na trama, também marcou presença na postagem: “Viva”.

Confira a publicação:

