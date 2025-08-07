Rosanne Mulholland comemora aniversário do filho em família: ‘Ilumina nossas vidas’
Atriz está no ar como Agripina em Paulo, O Apóstolo
Fora das telas, a atriz Rosanne Mulholland, que interpreta Agripina em Paulo, O Apóstolo, é uma supermãe! Recentemente, ela comemorou o aniversário de cinco anos de Davi em família e a alegria do trio chamou a atenção dos internautas.
Em um carrossel de fotos, ela aparece ao lado do pequeno, e do marido, o ator Marcos Veras, em uma comemoração temática, com direito a fantasia de personagem e bolo personalizado.
Na publicação no formato collab, a legenda reforçou o momento especial: “Ontem foi dia de festejar Davi. Esse moleque que ilumina nossas vidas com amor, humor e doçura”.
Os internautas fizeram questão de parabenizar a harmonia e beleza da família. “Parabéns para vocês e para o filhote lindo!”, desejou um internauta.
“Que família linda! Que os sorrisos continuem se multiplicando!”, desejou outra fã.
O elenco da série fez questão de deixar recados carinhosos: “Viva o pequeno Davi”, disse o ator Wiliam Lira, que dá vida ao Britânico.
Homero Ligere, o comandante Sexto na trama, também marcou presença na postagem: “Viva”.
Confira a publicação:
Conheça os personagens da série Paulo, O Apóstolo
