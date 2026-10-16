‘Doc Investigação: O Caso Victoria Natalini’ leva o 5º Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma Reportagem premiada investiga o mistério em torno da morte da adolescente e acompanha a luta do pai por respostas

O Doc Investigação: O Caso Victória Natalini foi o grande vencedor do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma. O quarto episódio da segunda temporada da série relembrou a morte da adolescente de 17 anos, ocorrida em setembro de 2015, durante uma excursão escolar a uma fazenda no interior de São Paulo.

Encontrada sem vida no dia seguinte ao desaparecimento, Victória teve a morte atribuída a causas naturais, e as investigações foram encerradas. Inconformado com a conclusão, o pai da jovem, João Natalini, nunca desistiu de buscar respostas sobre o que aconteceu com a filha.

‌



Em entrevista à repórter Thais Furlan, ele relembrou a dor da perda e a luta por esclarecimentos sobre um caso que permanece cercado de perguntas.

Confira também os vencedores de todas as categorias e as menções honrosas:

Grande Prêmio

‌



Doc Investigação: O Caso Victoria Natalini

Assista à temporada completa no RecordPlus!

‌



Áudio e Podcast

‌



Tremembé: A Vida Real, O Podcast

Acompanhe a temporada completa!

Cobertura Regional

Cobertura do Caso Oruam (Rio de Janeiro)

Acompanhe a reportagem exibida no Domingo Espetacular!

Nativo Digital

Entre Muros e Sonhos: os Planos dos Jovens da Fundação Casa Para o Futuro (R7 Estúdio)

Leia a reportagem especial!

Design e Arte Gráfica

Os Caminhos que Transplantam Novas Vidas (R7 Estúdio)

Veja a reportagem especial!

Documentário ou Série Especial

Nascido no Holocausto (Repórter Record Investigação)

Assista ao documentário completo no RecordPlus!

Leia a reportagem especial!

Expansão Multitela de Conteúdo

À Margem: Infância Perdida na Amazônia (RecordPlus/Domingo Espetacular)

Assista à reportagem especial completa no RecordPlus!

Leia a reportagem especial!

Reportagem Diária

Resgate Caramelo (Cidade Alerta)

Assista à reportagem!

Reportagem Especial

Terremoto na Venezuela (Domingo Espetacular)

Assista à reportagem especial!

Menção Honrosa

Entrevista Carlo Ancelotti (Esporte Record)

Assista à entrevista completa!

Gargalos do Brasil (Jornal da Record)

Acompanhe as reportagens!

Correio do Povo: 130 anos (RecordPlus)

Assista ao documentário completo no RecordPlus!