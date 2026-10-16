‘Doc Investigação: O Caso Victoria Natalini’ leva o 5º Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma
Reportagem premiada investiga o mistério em torno da morte da adolescente e acompanha a luta do pai por respostas
O Doc Investigação: O Caso Victória Natalini foi o grande vencedor do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma. O quarto episódio da segunda temporada da série relembrou a morte da adolescente de 17 anos, ocorrida em setembro de 2015, durante uma excursão escolar a uma fazenda no interior de São Paulo.
Encontrada sem vida no dia seguinte ao desaparecimento, Victória teve a morte atribuída a causas naturais, e as investigações foram encerradas. Inconformado com a conclusão, o pai da jovem, João Natalini, nunca desistiu de buscar respostas sobre o que aconteceu com a filha.
Em entrevista à repórter Thais Furlan, ele relembrou a dor da perda e a luta por esclarecimentos sobre um caso que permanece cercado de perguntas.
Confira também os vencedores de todas as categorias e as menções honrosas:
Grande Prêmio
Doc Investigação: O Caso Victoria Natalini
Assista à temporada completa no RecordPlus!
Áudio e Podcast
Tremembé: A Vida Real, O Podcast
Acompanhe a temporada completa!
Cobertura Regional
Cobertura do Caso Oruam (Rio de Janeiro)
Acompanhe a reportagem exibida no Domingo Espetacular!
Nativo Digital
Entre Muros e Sonhos: os Planos dos Jovens da Fundação Casa Para o Futuro (R7 Estúdio)
Design e Arte Gráfica
Os Caminhos que Transplantam Novas Vidas (R7 Estúdio)
Documentário ou Série Especial
Nascido no Holocausto (Repórter Record Investigação)
Assista ao documentário completo no RecordPlus!
Expansão Multitela de Conteúdo
À Margem: Infância Perdida na Amazônia (RecordPlus/Domingo Espetacular)
Assista à reportagem especial completa no RecordPlus!
Reportagem Diária
Resgate Caramelo (Cidade Alerta)
Reportagem Especial
Terremoto na Venezuela (Domingo Espetacular)
Assista à reportagem especial!
Menção Honrosa
Entrevista Carlo Ancelotti (Esporte Record)
Assista à entrevista completa!
Gargalos do Brasil (Jornal da Record)
Correio do Povo: 130 anos (RecordPlus)