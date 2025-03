Guia do Maranhense 2025: tudo o que você precisa saber sobre o campeonato Depois das 14 rodadas concluídas, os quatro melhores avançam para a semifinal e em seguida, a grande decisão valendo o título TV Cidade São Luís|Do R7 26/03/2025 - 11h39 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h39 ) twitter

TV Cidade São Luis

A fórmula de disputa é a mesma de 2024, portanto oito times jogando a primeira fase no sistema de ida e volta, o que faz com que cada time tenha 14 jogos nesta etapa classificatória, sendo sete como mandante e os outros sete na condição de visitante.

Depois das 14 rodadas concluídas, os quatro melhores avançam para a semifinal e em seguida, a grande decisão valendo o título. Já os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B do Estadual.

O atual campeão é o Sampaio Corrêa, que tem 37 títulos do Estadual. Nos dois jogos da decisão do ano passado, o Sampaio venceu o MAC, no Castelão, por 1 a 0, nas duas partidas.

O Campeonato Maranhense garante vagas para a Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e estava definindo também o acesso para a Copa do Nordeste do ano seguinte, mas a CBF alertou que pode mudar essa regra para o torneio regional a partir da edição de 2026.

Em ordem alfabética, o segue as oito participantes da Série A do Campeonato Maranhense:

IAPE

IMPERATRIZ

MARANHÃO

MOTO CLUB

PINHEIRO

SAMPAIO CORRÊA

TUNTUM

VIANA