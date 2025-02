TV Cidade de São Luís: Uma emissora aberta para o novo TV Cidade São Luís|Record TV Emissoras 27/09/2019 - 14h27 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Record TV Emissoras

A TV CIDADE é uma emissora de televisão como você nunca viu. É com essa atitude objetiva, inovadora e dinâmica que queremos construir uma nova relação com a audiência e com você.

Estamos abertos para o novo: atualizar a grade de programação, trazer mais investimentos, intensificar a afinidade com o público e realizar novos negócios. Conte com a nossa parceria para crescermos juntos.

No dia 1º de abril de 2004, a TV Cidade deixava de transmitir a programação da RedeTV! e passava a ser a nova afiliada da Rede Record. A partir daí, a emissora começa a se reerguer, com a instalação de um novo transmissor, que permitiu a expansão da sua área de cobertura e a compra de novos equipamentos, além da reformulação e estreia de novos programas na segunda metade da década.

Neste mesmo ano, a emissora inicia sua expansão para o interior do estado, com a implantação de retransmissoras via satélite e a parceria com outras emissoras.

‌



A TV CIDADE além de transmitir o melhor conteúdo televisivo no Maranhão também possui um forte trabalho social, com o Cidade Solidária.

O CIDADE SOLIDÁRIA é um projeto que valoriza a ação consciente das comunidades, organizações não governamentais, empresas e poder público. Estimula também o desenvolvimento e criação de parcerias, campanhas e eventos para que se transformem em instrumentos de educação e formação de cidadãos participativos e conscientes de seu papel na sociedade.

‌



O projeto foi desenvolvido com o intuito de construir uma sociedade mais justa que permita a inclusão de todos. Além de concentrar trabalhos nas áreas de SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADANIA, ESPORTE E LAZER, o CIDADE SOLIDÁRIA fixa na mente dos participantes e voluntários a importância do abraço, sua relação com a solidariedade e como esse ato de carinho pode melhorar o dia de muitas pessoas.

Em 2019 foram 10 edições, de julho a setembro, todos os sábados – exceto no feriado de 07 de semtebro- os eventos foram realizados em escolas públicas ou associações localizadas em COMUNIDADES CARENTES ou ÁREAS CENTRAIS DA CIDADE e receberam em média de 8 a 35 mil pessoas.

‌



Assim como nas edições anteriores serão criadas seções dedicadas para os atendimentos e atividades.

Os principais segmentos e atividades oferecidos durante o Cidade Solidária Ed. Muito Melhor Pra Você serão:

• SAÚDE

• EDUCAÇÃO

• LAZER E

• CULTURA