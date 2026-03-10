TV Cidade, promove Bloco da Cidade com ações de conscientização e programação especial de Carnaval em São Luís Iniciativa levou alegria, informação e alerta sobre segurança no trânsito durante o período carnavalesco na capital maranhense

A TV Cidade, afiliada da RECORD, realizou com grande sucesso o Bloco da Cidade, uma ação especial de Carnaval promovida em parceria com a Equatorial Energia e com o Governo do Maranhão, levando alegria, conscientização e responsabilidade para diversos pontos de São Luís.

A iniciativa contou com programação especial exibida no dia 14 de fevereiro, com reprise no dia 15, dentro da programação da RECORD, com matérias especiais no jornalismo, boletins informativos, inserções da campanha durante a cobertura oficial do Carnaval, links ao vivos e matérias publicadas no portal SuaCidade.com

Durante a ação, a marca RECORD esteve presente por meio da TV Cidade, reforçando seu compromisso social com a população ao promover a entrega de kits educativos, incentivando um Carnaval mais seguro e consciente. As blitz educativas do Bloco da Cidade também aconteceram ao longo do final de semana. O cartaz com a mensagem “Se dirigir, não beba” reforçou o alerta aos foliões para a importância da responsabilidade no trânsito e da segurança da população. Durante o tempo de fechamento do semáforo, equipes realizaram a entrega ágil de materiais educativos sobre consumo responsável de álcool, prevenção e cuidados ao volante.

A ação contou ainda com banda tocando instrumental de marchinhas carnavalescas, que levou diversão e alegria às ruas, além da presença dos tradicionais fofões, que ajudaram na entrega dos materiais e interagiram com o público nos semáforos da cidade.

O projeto também gerou conteúdos exclusivos das blitzes, como vídeos curtos com personagens e dicas, além de bastidores e momentos de interação com o público nas redes sociais da TV Cidade (Instagram, X, Facebook, Tiktoker, Kawai e YouTube). A ação foi reforçada ainda por materiais impressos, incluindo kits distribuídos, uniformes dos promotores e cenários e adereços temáticos utilizados durante as atividades.

Toda a programação foi amplamente divulgada pela TV Cidade, afiliada da RECORD, que acompanhou e destacou cada momento do Bloco da Cidade, reafirmando o papel da RECORD como uma emissora comprometida não apenas com a informação e o entretenimento, mas também com iniciativas que promovem conscientização, bem-estar e proximidade com a comunidade.