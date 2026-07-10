RECORD Litoral e Vale realiza a 1ª Edição do BORA DE BIKE Santos 480 anos Evento inédito na região, reuniu 1.500 inscritos para um dia de muita diversão com ação social e doações

Divulgação RECORD Litoral e Vale

A RECORD LITORAL E VALE realizou, no dia 5 de julho, a primeira edição do Bora de Bike Santos 480 Anos, evento inédito na região que reuniu 1.500 participantes em um grande passeio ciclístico marcado por esporte, lazer, mobilidade urbana e solidariedade.

Consolidado em importantes capitais brasileiras, o Bora de Bike é um dos principais projetos da RECORD voltados à promoção da saúde, da qualidade de vida e da mobilidade sustentável. Em Santos, a iniciativa integrou as comemorações pelos 480 anos da cidade e proporcionou uma experiência gratuita para ciclistas de todas as idades.

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A concentração aconteceu no Emissário Submarino, de onde os participantes seguiram por um percurso de aproximadamente 8 quilômetros pelas principais vias da cidade. O passeio contou com parada em frente à sede da RECORD LITORAL E VALE e foi conduzido por um trio elétrico, que garantiu segurança, organização e muita animação durante todo o trajeto, com música e interação com o público.

Divulgação RECORD Litoral e Vale

Além de incentivar a prática de atividades físicas e o uso da bicicleta como meio de transporte, o evento também teve um importante caráter social. Para a retirada dos kits, os inscritos contribuíram com a doação de itens de higiene pessoal, destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santos, reforçando o compromisso da iniciativa com a comunidade.

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A chegada aconteceu no Parque Valongo, onde os participantes foram recebidos em uma arena especialmente preparada para o evento, com ativações de patrocinadores, distribuição de brindes, espaço de convivência, bicicletário estruturado e diversas atrações para toda a família.

Reconhecida nacionalmente por sua ampla malha cicloviária e por incentivar a mobilidade sustentável, Santos oferece uma das melhores estruturas do país para a prática do ciclismo. O cenário foi o ambiente ideal para receber um evento que une esporte, lazer, cidadania e integração entre a população.

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Realizado pela RECORD LITORAL E VALE e pela RECORD ENTRETENIMENTO, o Bora de Bike Santos 480 Anos encerrou sua primeira edição com grande adesão do público e consolidou-se como uma importante iniciativa de incentivo à ocupação saudável dos espaços públicos, à prática esportiva e à valorização da qualidade de vida.