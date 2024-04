Um acidente impressionante

Alto contraste

No 'Insólito!' desta semana vamos ver a imagens de um acidente surpreendente. Nos últimos tempos não são poucas as imagens de acidentes impressionantes...

Neste caso, uma mãe, a empurrar o seu carrinho de bebé no passeio, temeu o pior ao ver um carro descontrolado a acelerar na sua direção. Por uma sorte inacreditável, o carro embate com violência num sinal de trânsito e vira-se exatamente à frente dos dois, sem acertar em nenhum deles. Imagens impressionantes que nos fazem pensar no que poderia ter acontecido.

Veja agora esta e outras notícias bem inusitadas!