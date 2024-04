Alto contraste

No 'Insólito!' desta semana viajámos até um restaurante na China para conhecer uma empregada robótica. Apesar de, à primeira vista, parecer um robô verdadeiramente impressionante, na realidade, é uma pessoa - mais precisamente uma bailarina chamada Qin, que também é dona do estabelecimento. Veja a reportagem para ver os movimentos da mulher e a sua maquilhagem... E, claro, conheça outros casos bem insólitos, no vídeo do programa completo!