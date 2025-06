Aos 89 anos, paciente é o primeiro a receber cirurgia pioneira pelo SUS em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 26/06/2025 - 10h33 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h10 ) twitter

Um idoso de 89 anos que apresentava sangramentos na próstata por conta de um inchaço acima do normal recuperou a função do sistema urinário depois de ser submetido à um procedimento inédito na região. A cirurgia foi realizada pelo SUS no hospital de Base de Rio Preto.

