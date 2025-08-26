Logo R7.com
Mistério no Paraná: 3 homens desaparecem após irem cobrar dívida

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

As famílias dos três homens desaparecidos no Paraná cobram informações da Polícia Paranaense sobre os rumos das investigações. Os dias têm sido de angústia e apreensão desde que o grupo saiu do interior de São Paulo para cobrar uma dívida no estado vizinho.

[Balanço Geral]

