Mistério no Paraná: 3 homens desaparecem após irem cobrar dívida Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 26/08/2025 - 14h32 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As famílias dos três homens desaparecidos no Paraná cobram informações da Polícia Paranaense sobre os rumos das investigações. Os dias têm sido de angústia e apreensão desde que o grupo saiu do interior de São Paulo para cobrar uma dívida no estado vizinho.

[Balanço Geral]

🌐 Acesse nosso site:

➡ record.r7.com/record-rio-preto

‌



📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: @recordtvriopreto

‌



➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto