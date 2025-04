Rio Preto no topo: dupla de irmãos fatura medalhas no Brasileiro de Judô Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 16/04/2025 - 12h24 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h37 ) twitter

Irmãos dentro e fora do tatame, dois jovens judocas de Rio Preto têm também tomado gosto pelo lugar mais alto do pódio. Eles foram a Porto Alegre para disputar o Brasileiro e retornaram com muitas medalhas para contar.

