Segurança em rodovia: comissão especial de vereadores investiga acidentes
Uma comissão especial de inquérito foi criada para investigar pontos críticos da rodovia Elyéser Montenegro Magalhães, em Araçatuba. O trecho ficou marcado por acidentes trágicos. A proposta dos vereadores é apresentar medidas para tornar a pista mais segura.
