Segurança em rodovia: comissão especial de vereadores investiga acidentes

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Uma comissão especial de inquérito foi criada para investigar pontos críticos da rodovia Elyéser Montenegro Magalhães, em Araçatuba. O trecho ficou marcado por acidentes trágicos. A proposta dos vereadores é apresentar medidas para tornar a pista mais segura.

[Balanço Geral]

