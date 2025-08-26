Segurança em rodovia: comissão especial de vereadores investiga acidentes Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 26/08/2025 - 14h46 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h07 ) twitter

Uma comissão especial de inquérito foi criada para investigar pontos críticos da rodovia Elyéser Montenegro Magalhães, em Araçatuba. O trecho ficou marcado por acidentes trágicos. A proposta dos vereadores é apresentar medidas para tornar a pista mais segura.

