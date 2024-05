Entrevistas |Bianca Godoi, do site oficial

Henrique Camargo comenta desafios enfrentados por Roboão em Reis — A Divisão Sucessor de Salomão (Guilherme Dellorto) ao trono de Israel precisa lidar com a ascensão de Jeroboão (Vitor Novello) e o relacionamento com as mulheres

Roboão é o sucessor de Salomão ao trono de Israel (Divulgação/Seriella Productions)

Roboão tem enfrentado muitos desafios na décima primeira temporada de Reis, A Divisão. O sucessor de Salomão (Guilherme Dellorto) ao trono de Israel tem um concorrente direto ao posto: Jeroboão (Vitor Novello). E assim como o pai, o jovem tem uma relação complicada com as mulheres. Em entrevista ao site oficial, Henrique Camargo analisou a nova fase do personagem e falou sobre a responsabilidade de ser um dos protagonistas da trama.

“O Roboão está batalhando e se esforçando na série e, fora das câmeras, eu, enquanto Henrique, também estou. Tenho estudado e aprendido muito no set. As gravações se intensificaram e é bacana ver os degraus que vamos subindo a cada dia. Tem sido uma experiência muito boa e só tenho a agradecer a Deus por me colocar nesse lugar com apenas 18 anos”.

Nos primeiros episódios de A Divisão, o público acompanhou a decepção de Roboão quando os governadores das demais províncias apoiaram Jeroboão e não compareceram à sua coroação.

“Naquele momento, o Roboão estava muito nervoso por ser jovem e inexperiente. É uma vergonha enorme para toda a família, as irmãs dele [Tafate, interpretada por Bruna Trevisan e, Basemate, por Amanda Orestes] estavam lá e o Zabude (Vicente Tuchinski) também, que é a única referência paterna dele. É muito difícil para o Roboão porque ele só quer acertar desde o início. O foco dele é esse, se consertar com Deus para não cometer os mesmos erros do pai. E quando chega na coroação é como se fosse um balde de água fria”, diz Camargo.

Assista à cena:

Além das dificuldades no reinado, Roboão precisa lidar com outra questão: a gravidez de Maaca (Juliana Xavier). Ao receber a notícia, o rei era casado apenas com Maalate (Luana Camaleão). “Ele tenta resistir à Maaca. Não é algo certo na cabeça dele, mas tem alguns pontos nela que o atraíram. A ousadia, por exemplo. Não é uma situação fácil, ele quer fazer o certo e não repetir o que seu pai fez”.

Como Roboão lidará com tantos conflitos? Acompanhe Reis — A Divisão de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Os melhores momentos são exibidos aos sábados no mesmo horário. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.