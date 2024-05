Priscila Ubba analisa morte de Nebset em Reis — A Decadência

Alto contraste

A+

A-

Priscila Ubba encerra trabalho na superprodução Reis e se despede de Nebset (Divulgação/Seriella Productions)

A trajetória de Nebset na série Reis chegou ao fim com a morte da personagem na décima temporada, A Decadência. Após Rezom (Nando Rodrigues) contar a Salomão (Guilherme Dellorto) que a egípcia havia se envolvido com ele e com Sisaque (Iano Salomão), o rei de Israel exilou a esposa e ela acabou tirando a própria vida por envenenamento. Em entrevista ao site oficial, Priscila Ubba relembrou os momentos finais da personagem e se despediu do trabalho.

“O Rezom pressiona a Nebset por conta da Naamá (Ingrid Conte) e ameaça contar toda a verdade para o Salomão. Foi uma sequência bem impactante que gravei com o Nando [Rodrigues]. A cena final, na qual acontece toda a revelação, também foi muito forte gravar, me emocionei demais. A minha sorte é que tive um grande parceiro, que foi o Guilherme [Dellorto]. Ali, foi o momento crucial da Nebset porque, depois disso, ela vai para a casa dela e se envenena”.

Priscila relaciona a origem egípcia da personagem com o fim dela na trama. “Por estar ao lado do Salomão, ela poderia aceitar o único Deus. A Nebset até mudou o cabelo, tirou a peruca, mas a raiz egípcia permaneceu com ela até o final, e a levou a um fim trágico”.

A atriz também destacou o quanto Nebset teve influência no declínio do rei de Israel. “Na décima temporada, ela deu voz às demais mulheres estrangeiras e, com toda sua inteligência, charme e sedução, convenceu o Salomão a levantar altares para os outros deuses. A Nebset foi uma peça fundamental para a decadência do Salomão”.

Com o fim das gravações, Priscila fez questão de deixar um agradecimento a toda equipe da série Reis. “Essa personagem é um presente e um marco na minha carreira. Fico muito feliz de ter sido presenteada com um papel bíblico que trata de temas importantíssimos ao lado de parceiros maravilhosos. Todo o trabalho foi feito em conjunto e não existiria Nebset sem todas as pessoas que estão ali envolvidas no dia a dia, nos fortalecendo para que consigamos desenvolver cenas tão delicadas e difíceis”.

A intérprete de Nebset ainda aproveitou o momento para se despedir da personagem: “Me sinto privilegiada e honrada por ter participado de uma série que tem o propósito de levar a Bíblia, a Palavra de Deus, mundo afora. Aprendi muito com a Nebset e com os erros que ela cometeu. Aconselho o público a fazer o mesmo: olhar para a trajetória dela na trama e refletir sobre como agir de forma diferente”.

Para rever a trajetória de Nebset em Reis, é só acessar o PlayPlus.com. Continue acompanhando a décima temporada, A Decadência. A série vai ao ar na RECORD de segunda a sexta-feira, às 21h. Os melhores momentos da semana são exibidos aos sábados no mesmo horário.