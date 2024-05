Ricardo Vianna volta à RECORD para viver Abda em Reis — A Divisão: ‘Furacão de sentimentos’

Alto contraste

Ricardo Vianna é Abda em Reis — A Divisão (Reprodução/Record)

Ricardo Vianna volta à RECORD em A Divisão, décima primeira temporada de Reis. O ator tem o desafio de interpretar Abda, um jovem complexo que vai mexer com a vida dos moradores de Jerusalém.

Após brilhar em Gênesis (2021), o ator está animado com o novo projeto: “É uma delícia voltar. Tem a parte saudosa do último trabalho, amigos que fiz e que gravavam diariamente comigo, rever as pessoas da técnica, da caracterização e os diretores. E agora um pouco mais velho, com um personagem que é um presente. Sou só gratidão”.

Ricardo ainda não pode revelar muitos detalhes, mas ao site oficial adiantou algumas novidades: “Como todos os seres humanos, o Abda é uma pessoa complexa, com um furacão de sentimentos o tempo todo dentro dele”.

Ainda sobre o rapaz misterioso e sedutor, o ator afirmou: “Ele é o clássico jovem sem grandes oportunidades, que teve uma infância tenebrosa e precisou abraçar a vida da única forma que lhe foi apresentada para ter força e as rédeas da mesma. Posso também dizer que a história vai tocar o coração do público”.

Por fim, Ricardo garantiu que Abda “sabe de quase tudo que lhe cerca”.

Ao integrar o elenco de uma superprodução no ar há mais de dois anos de sucesso, o ator contou que apesar de desafiador, a jornada é incrível.

“Fazemos tudo com calma e muita arte! É um desafio, mas não sinto como peso. Recebo como presente”.

Para viver Abda em A Divisão, Ricardo tem estudado o texto de forma imersiva e destaca a preparação de elenco.

“Tenho me preparado com a incrível Fernanda Guimarães. Ela acredita, assim como eu, que tudo vem do texto, então nossas imersões nas leituras são sensíveis e profundas. E, ao entrar em cena, os cenários e figurinos impecáveis me ajudam a crer ainda mais no que estamos contando”.

O ator não tem dúvidas de que o público vai embarcar na história contada na décima primeira temporada: “Eu sei que o público é bem fiel. As pessoas me param para falar da última novela que fiz na casa e sempre elogiam os cenários, figurinos e como a história contada é fiel à Bíblia. E em Reis não será diferente. Grandes conflitos, imagens impecáveis e atuação atenta guiada pelos olhos dos diretores. Só tenho a agradecer por confiarem e apreciarem meu trabalho”, concluiu.

