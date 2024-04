Autora de Reis explica amizade entre Naamá e Abisague

Alto contraste

Autora de Reis explica amizade de Naamá e Abisague (Divulgação/Seriella Productions)

Na estreia de A Decadência, décima temporada de Reis, o público descobriu que Abisague (Barbara França) morreu no parto após a briga com Naamá (Ingrid Conte). Em um vídeo publicado no perfil oficial da série, Cristiane Cardoso comentou a relação das amigas.

“A Naamá não é uma pessoa má. É que ela se entregou para o Salomão. Ela quis o Salomão, o amou e ele não retornou esse amor. A Naamá tinha muita insegurança em relação a quem ela era, sempre foi assim. Quando ela conheceu a Abisague, a Abisague nunca teve esse problema de insegurança, e ela tinha fé em Deus. Abisague falou de Deus para Naamá, ela tentou levar Naamá para fé e conhecer Deus, mas Naamá nunca se interessou”, explicou.

Ingrid Conte também opinou sobre os conflitos entre as amigas: “A Abisague era muito conectada a Deus, uma amizade realmente boa para a Naamá, ainda que ela não enxergasse isso”.

E Barbara França completou: “E a Abisague sempre tentou resgatar a amizade da melhor amiga, e que ela ama tanto e queria tanto por perto. Ela sempre estava nesse movimento”.

Cristiane Cardoso ainda comentou como escreveu a personagem de Barbara: “A Abisague me baseei realmente na personagem que a Bíblia cita, como uma jovem bela, muito formosa, que é dada para o rei Davi na época em que ele fica doente. Ela não ia poder se casar com ninguém porque qualquer homem que tomasse a Abisague, poderia tomar o reino, porque ela foi a última mulher do rei. Eu achei a forma de sacrificar o futuro dela pelo rei, humilde, uma coisa divina até.

Confira o vídeo completo:

Acompanhe Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem morte de Abisague:

