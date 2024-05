Novidades |Do R7

Autora de Reis reflete com cena de Salomão em A Decadência Cristiane Cardoso explica que a última coisa que o homem mais sábio do mundo fez foi deixar registrado em Eclesiastes o quanto ele errou

Salomão reconhece seus erros em A Decadência (Reprodução/Record)

A autora de Reis, Cristiane Cardoso, refletiu com uma cena de Salomão (Guilherme Dellorto) no último episódio da décima temporada da série, A Decadência. “A última coisa que o homem mais sábio do mundo fez, foi deixar registrado o quanto ele errou e o que a vida se resume em seu livro de Eclesiastes”.

Cristiane ainda explicou: “No livro, Salomão fala de tudo que fez por achar que seu objetivo era aproveitar tudo que conquistou, até descobrir que tudo era vaidade, porque tudo se tornou vão, até a sua sabedoria, quando ele se afastou de Deus. Mas é nesse livro também que descobrimos que ele chegou a essa conclusão a tempo de se redimir com Deus”.

Henrique Camargo, o Roboão, comentou no post da autora: “Que lindo!”. Renato Rabelo, o Asafe, disse: “Foi incrível! Emocionante!”.

Confira o post:

Relembre:

