Guilherme Dellorto posa reflexivo no set de Reis — A Decadência

Guilherme Dellorto aparece reflexivo nos bastidores de Reis (Reprodução/Instagram)

A partir do dia 22 de abril, os fãs de Reis vão conhecer o apogeu e a derrocada de Salomão (Guilherme Dellorto) nos episódios de A Decadência, décima temporada da série. E Guilherme Dellorto compartilhou com os fãs no Instagram um clique em preto e branco onde aparece reflexivo no set da superprodução.

Nos comentários, colegas de elenco e fãs aproveitaram para elogiar o intérprete do rei de Israel.

“Meu pai é brabo. Te amo, Gui”, escreveu Henrique Camargo, que dá vida a Roboão, primogênito do rei. Bruna Trevisan, a Tafate, também elogiou o ator: “Papi lindo! Primeiro episódio está lindo demais”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a edição especial na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir todos os episódios da série.

Elenco destaca as cenas mais intensas da superprodução:

