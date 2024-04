Jovan Ferreira relembra momentos de Aías em Reis — A Sucessão

Alto contraste

A+

A-

Jovan Ferreira relembra Aías em Reis (Reprodução/Instagram)

Aías em Reis — A Decadência, Jovan Ferreira compartilhou com os seguidores registros do cronista egípcio na nona temporada da série. Em A Sucessão, o público teve a oportunidade de conhecer o personagem do ator, que auxiliou na comunicação entre os reinos de Israel e o do Egito.

No post, Jovan mostrou ao público alguns detalhes da temporada anterior e foi elogiado pelos internautas que curtem seu trabalho.

“Muito chique”, escreveu um seguidor, enquanto outra completou: “Coisa linda”.

Confira as fotos publicadas por Jovan:

Publicidade

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Relembre os conselhos que fizeram a diferença em A Sucessão :

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os personagens da nona temporada de Reis, A Sucessão, enfrentaram situações desafiadoras e difíceis, mas o que não faltou na trama foram bons conselhos. A seguir, relembre momentos em que a orientação de pessoas fiéis a Deus fez toda a diferença na série!