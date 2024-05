Maurício Ribeiro registra bastidores de cena de Sibecai e Joiada em Reis — A Decadência Ao lado de Marcelo Filho, ator gravou a sequência da série com a tecnologia Unreal Engine, usada em produções premiadas pelo mundo

Maurício Ribeiro mostra bastidores de Sibecai e Joiada na série (Divulgação/Seriella Productions)

Os episódios iniciais de Reis — A Decadência foram repletos de adrenalina. Em seu Instagram oficial, Maurício Ribeiro, o Sibecai, compartilhou com os seguidores os bastidores da sequência na qual o comandante do exército ajuda Joiada (Marcelo Filho) a procurar por Gade, filho bebê do capitão.

As cenas foram gravadas com a tecnologia Unreal Engine (software que recria cenários em um ambiente digital e faz parte da realidade de produções premiadas pelo mundo), e uniram um set virtual com o físico, para dar mais veracidade à caverna onde os personagens estavam.

Confira o vídeo publicado pelo ator:

Qual será a próxima missão do exército de Salomão? Acompanhe Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem estreia da temporada:

