Nando Rodrigues publica momentos de Rezom em Reis — A Sucessão: ‘Nosso malvado favorito’

Alto contraste

A+

A-

Nando Rodrigues relembra momentos de Rezom em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

“Nosso malvado favorito”, é assim que Nando Rodrigues e os fãs de Rezom definem o vilão sírio de Reis. E com a estreia dos episódios da décima temporada da série, A Decadência, no dia 22 de abril, o ator compartilhou com os seguidores alguns cliques da fase anterior do personagem em seu perfil oficial no Instagram.

“Um pouquinho mais de Rezom”, escreveu Nando.

Nos comentários, os fãs se animaram com a publicação e elogiaram o ator. “Desejo todo sucesso a você”, escreveu um seguidor, enquanto outra comentou: “Logo vamos poder matar a saudade do nosso malvado favorito”.

“Vou assistir! Muito sucesso”, afirmou outro fã.

Continua após a publicidade

Confira a publicação do ator:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Confira motivos para acompanhar a edição especial da série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share A edição especial da superprodução Reis será exibida a partir desta segunda-feira (18), na tela da RECORD. O público irá rever a história de Salomão (Guilherme Dellorto) em uma versão repleta de novidades. É uma oportunidade única para quem não acompanhou as temporadas anteriores ficar por dentro de tudo o que aconteceu na trama e entender a décima fase, A Decadência. E se você já assistiu, aproveite para esquentar a memória! A seguir, confira outros sete motivos para acompanhar todos os episódios!