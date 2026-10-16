Natascha Stransky resgata bastidores de Reis — A Emboscada e celebra exibição na RECORD: ‘Trabalho tão especial’ Intérprete de Tafate, atriz compartilhou alguns momentos da personagem na frente e por trás das câmeras

Natascha Stransky resgata fotos dos bastidores da décima segunda temporada de Reis

Natascha Stransky comemorou a exibição dos episódios de Reis — A Emboscada na RECORD ao resgatar alguns registros dos bastidores. Ao compartilhar um álbum de fotos com seus seguidores, a atriz responsável por Tafate falou sobre a experiência de trabalhar na produção.

“O tempo passa rápido demais, né? E, de repente, esse trabalho tão especial, feito há dois anos, tá de volta. Agora na Record. REIS está no ar de segunda a sexta, às 22h, e é uma delícia poder rever a Tafate e relembrar tudo que vivi com ela. Foi uma jornada intensa, desafiadora e muito bonita. A todos que estiveram comigo nessa caminhada, meu carinho e minha gratidão”, escreveu.

Ricardo Vianna, que deu vida a Abda, escreveu nos comentários: “Que saudade de vocês!”, declarou.

Juliana Knust, responsável por Maaca, também comentou: “Saudadeee”, afirmou.

Giselle de Prattes, que interpretou Basemate, ainda escreveu: “Que saudade minha irmã linda!! Que presente foi ter feito parte deste projeto lindo e ainda ter me conectado com você. Te amo pra sempre”.

Acompanhe Reis — A Emboscada de segunda a sexta-feira, a partir das 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever todas as temporadas da superprodução.