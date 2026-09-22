Jessika Alves celebra estreia de Reis — A Emboscada na RECORD: ‘Estava ansiosa’ Atriz é responsável por interpretar Siloé, filha de Jeroboão (Marcelo Valle) e Naara (Adriana Rabelo)

Jessika Alves celebra estreia de Reis, A Emboscada na RECORD Reprodução/Instagram @jessika_alves

Jessika Alves compartilhou um vídeo com momentos de sua personagem em Reis — A Emboscada, celebrando a estreia da décima segunda temporada na RECORD, nesta terça-feira, às 22h15, na tela da RECORD.

Intérprete de Siloé, a filha de de Jeroboão (Marcelo Valle) e Naara (Adriana Rabelo), a atriz demonstrou seu carinho pela personagem.

“Pode entrar, Siloé… Eu estava ansiosa para que a Siloé chegasse à tv aberta. Espero que vocês, que ainda não a conheceram pela Univer Vídeo, se apaixonem por ela assim como eu. E quem já viu vai poder matar a saudade, junto comigo, da nossa Silo! Essa personagem me ensinou e me desafiou tanto!“, escreveu na legenda.

Karla Bonfá, interprete de Efá, em A Emboscada, comentou na publicação da colega de elenco: “Ai que saudade”.

Além dela, os seguidores também se mostraram empolgados com a chegada da nova temporada. “Eba! Vou poder ver essa linda na TV aberta novamente”, escreveu uma internauta.

Confira o vídeo: