Com programação especial, Roxy é reaberto em Copacabana

A reabertura do antigo cine Roxy em Copacabana, na zona sul do Rio , contou com uma programação especial para o primeiro dia de funcionamento. Após o jantar, o público pôde acompanhar o espetáculo “Aquele Abraço”, que celebra as belezas e riquezas culturais do país.

O icônico cinema da Princesinha do Mar foi restaurado para oferecer uma experiência inspirada em casas de espetáculos renomadas de todo o mundo. Inaugurado em 1938, o prédio ganhou uma releitura com detalhes modernos, mas que preserva os elementos que fazem parte da história da casa. O Roxy Dinner Show tem capacidade para quase 700 pessoas.