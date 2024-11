Corretor de imóveis diz não ter recebido comissão de Bruno Gagliasso por venda de mansão

A mansão do ator Bruno Gagliasso foi vendida para o ex-jogador do Flamengo, Paolo Guerreiro, no Rio de Janeiro . O valor da transação foi estimado em R$ 25 milhões. De acordo com o corretor de imóveis que seria responsável pela intermediação, Marco Antônio Pinheiro, o ator não pagou a comissão. Ainda segundo Marco, a comissão seria entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões.

O corretor contou que as conversas com Bruno começaram em abril e que Paolo demonstrou interesse na compra após visualizar fotos da propriedade. Mas, ele desistiu antes da finalização do negócio. A casa foi posteriormente anunciada por outra imobiliária e vendida.

Gagliasso declarou que não pagaria a comissão ao corretor alegando que outro profissional havia mostrado o imóvel para o ex-jogador.

De acordo com o advogado, Kevin de Souza, a comissão por venda de um imóvel é direito do corretor.

O ator reiterou que a venda ocorreu por meio de outro corretor. Já Paolo Guerreiro não se pronunciou. Além dele, o corretor que teria sido responsável pela venda contou que trabalha para o ex-atacante há anos e afirmou ter sido o responsável pela finalização da venda. Ele ainda disse que desconhece a participação de Marco Antônio Pinheiro na venda do imóvel.