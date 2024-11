Criminoso que mapeava ações da PM é preso na zona oeste do Rio

Leonardo Carlos de Araujo Rosa, de 41 anos, acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas, foi preso em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro .

O criminoso também mapeava as ações da PM com equipamentos como rádios usados em viaturas para comunicação dos agentes.

Na casa do criminoso, os agentes ainda encontraram um jammer de sinal, um aparelho que bloqueia o sinal do rastreador dos caminhões. Além disso, os policiais apreenderam um acessório para manutenção do jammer, um drone, celular e uma máscara.

Contra Leonardo, já havia quatro mandados de prisão.