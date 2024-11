Melhor do mundo: Vini Jr é favorito para conquistar Bola de Ouro

Vinícius Júnior e Jude Bellingham, do Real Madrid, e Rodri ("Rôdri"), do Manchester City, lidaram as apostas para vencer o prêmio da revista "France Football", o "Bola de Ouro", que será entregue nesta segunda-feira (28). A lista completa da edição desse ano tem 30 nomes. Vini Jr é o único brasileiro entre os finalistas, mas chega como o favorito.

Na última temporada, ele marcou 24 gols e deu nove assistências em 39 jogos pelo Real Madrid. Além disso, conquistou os títulos da "La Liga", da supercopa da Espanha e da Champions. Nas redes sociais, a maior torcida por Vini Jr é da nação rubro-negra.

A última vez que um brasileiro ganhou a "Bola de Ouro" foi o jogador Kaká, em 2007.