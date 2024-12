Receita Federal apreende mais de uma tonelada de cocaína no porto de Itaguaí (RJ)

A Receita Federal apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio , na última sexta-feira (29). A droga estava escondida em sacas de argamassa e foi levada para a sede da Polícia Federal, no centro da capital. Agora, os agentes tentam identificar os responsáveis pelo carregamento.

Segundo as investigações, os entorpecentes seriam enviados para Serra Leoa, no continente africano. Lá, o material passaria por um processo de diluição para possivelmente ser enviado a países da Europa e Oceania.